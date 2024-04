Promozione Il Mesola cade in Romagna e scivola al settimo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Solarolo 10 SOLAROLO: Tassinari, Venturelli (27’ st Mengozzi), Randi, Menicucci, Ravaglia, Kacmoli (16’ st Morini), Del Fiore (16’ st Fabini), Piancastelli, Sona (47’ st S. Errani), Lanzoni (25’ st Bertini), Fernandi. All.: Assirelli.: Calderoni, Lucci, Telloli, Manari, Casette, Scarpa (47’ st Penzo), Cappelli (7’ st Leonardi), Braghiroli (7’ st Cantelli), Allegrucci, Boscolo A, Malagutti (24’ st Durante). All.: Salvagno. Arbitro: Ruggeri di Cesena. Rete: 33’ st Piancastelli (S). Note: ammoniti: Kacmoli (S), Manari (M). Importante vittoria per il Solarolo, che passa col risultato di 1-0 sul, restando così al terzo: domenica affronteranno in casa la Portuense nei playoff. Nei primi minuti la partita rimane equilibrata, con le due squadre che non si sbilanciano e non lasciano ...