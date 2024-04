Grande Fratello - Fiordaliso su Giuseppe Garibaldi | Ha ancora una cotta per Beatrice

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nel corso di una diretta su Instagram la cantante ha parlato con i fan dei gieffini sui rapporti tra i due ex concorrenti. Nonostante ilsia finito da settimane, i fan diLuzzi continuano a sperare che i due ex concorrenti, dopo essersi lasciati nella Casa più spiata d'Italia, si ritrovino nella vita reale.ha alimentato le loro aspettative con alcune dichiarazioni su Instagram.fa il tifo per i Beabaldi L'interesse intorno all'ultima edizione del reality show sembra alimentato soprattutto dai fan delle coppie che si sono formate all'interno della Casa più spiata d'Italia. I concorrenti, per il momento, oltre alle consuete ospitate a Verissimo, non sono riusciti a sfondare nel mondo dello spettacolo e …