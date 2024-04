Blitz contro catena di supermercati - 6 ordinanze | arresti per due imprenditori

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, delegata a personale della locale sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza – ed al Gruppo GdF di Aversa, è Stata eseguita un’ordinanza di applicazione di misure cautelati personali e reali a carico di localioperanti nel settore dei. All’esito delle indagini, sono emersi – a carico dei prevenuti – indizi di reità in relazione a distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e per plurime operazioni dolose, consistite nel sistematico e reiterato inadempimento delle obbligazioni fiscali per oltre 337 mila euro. Risultano altresì contestate ipotesi di autoriciclaggio, avendo glidistratto l’intero asset ...

