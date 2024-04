Milan - tifosi compatti per Conte allenatore | altrimenti potrebbe succedere che …

Antonio Conte è il sogno dei tifosi del Milan come nuovo Allenatore al posto di Stefano Pioli. C'è attesa per capire la reazione di San Siro Continua a leggere>>

Van Bommel in orbita milan: arriva la decisione sul futuro da parte dell'Anversa - milan o non milan La società di via Aldo Rossi sta lavorando per decidere a chi affidare la panchina per la prossima stagione, una volta terminato il rapporto.

milan, l'esonero è UFFICIALE: non sarà sulla panchina il prossimo anno | La reazione di Pioli - La stagione rossonera è stata al di sotto delle aspettative, mentre arriva la notizia di un altro allenatore che lascerà la propria squadra ...

Lopetegui davanti a tutti per il post-Pioli: al via la settimana decisiva - Il comunicato della curva, la rabbia dei tifosi e l'hashtag #Nopetegui non hanno cambiato i piani del milan per la panchina. Il club rossonero cerca un nuovo allenatore dal profilo internazionale e il ...

