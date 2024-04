Foggia - lancia droga e telefono all' interno del carcere | arrestato

(Di lunedì 29 aprile 2024) Gli agenti della squadra mobile e della polizia penitenziaria hannoun uomo di 47 anni di Lucera, reo di averetoe un cellulare destinati ai detenuti all'deldi. Denunciato a piede libero anche un altro uomo, un 33enne sempre originario di Lucera, per avere accompagnato in auto nei pressi delil 47enne. Nel paccoto all'della struttura c'erano 100 grammi di hashish e uno smartphone con caricabatteria. E' stata sottoposta a perquisizione anche l’abitazione del 47enne, al cuisono stati trovati ulteriori 158 grammi di hashish.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 16 persone (8 in carcere , 8 agli arresti domiciliari), emessa dal ... Continua a leggere>>

Un bambino di sedici mesi è stato trasportato in elisoccorso al policlinico di Foggia, da un paese della provincia. Aveva ingerito fortuitamente droga mentre era in casa con i genitori. I medici lo hanno dichiarato fuori pericolo . Indagano i carabinieri. L'articolo Nel foggiano un bimbo di ... Continua a leggere>>

Pacchi 'al volo' in carcere, droga e telefoni per detenuti: individuato e arrestato il responsabile del 'lancio' - Sono accusati di aver introdotto stupefacente e cellulari nel carcere di foggia. Si tratta di due uomini, entrambi di Lucera, individuati dalla polizia su segnalazione della polizia penitenziaria di ...

Continua a leggere>>

Introduce droga e telefono nel carcere di foggia, arrestato - Un uomo di 47anni è stato arrestato dopo aver introdotto nel carcere di foggia, lanciandolo all'interno della struttura, un pacco contenente 100 grammi di hascisc e uno smartphone con caricabatteria d ...

Continua a leggere>>

'Volanti' fermano 24enne: sorpreso con cocaina e hashish, una mannaia e un kit per furti d'auto - Il giovane è stato denunciato arrestato per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato possesso di chiavi alterate e grimaldelli, ricettazione e porto di armi od oggetti at ...

Continua a leggere>>