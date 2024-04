Barbara d’Urso pronta a tornare in televisione? Le ultime indiscrezioni

Nel futuro di Barbara D’Urso ci sarebbe la Rai: la conduttrice pronta a iniziare la nuova avventura per la tv di stato? Dopo 23 anni di matrimonio con Mediaset Barbara D’Urso potrebbe tornare al suo primo amore. La conduttrice partenopea, che pochi giorni fa è tornata in tv dopo nove mesi per ... Continua a leggere>>

C’è grande attesa per il ritorno in tv di Barbara d’Urso, ferma ormai da troppo tempo, dopo l’addio clamoroso a Pomeriggio 5 prima ed a Mediaset poi. In pochi, forse, aveva creduto possibile una sua uscita di scena, essendo stata per anni il perno di Canale 5, sia in merito alla fascia pomeridiana ...

Continua a leggere>>