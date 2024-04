Il Tesoro vende 10,25 miliardi di titoli - tassi in rialzo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ilha collocato 10,25nella maxi-asta di oggi, conin. Il cinque anni luglio 2029, per 3,25, ha registrato un rendimento del 3,41% (+21 punti base), il decennale luglio 2034 (3,5) un rendimento del 3,86% (+19 punti base) e il CctEu aprile 2032 (3,5) un rendimento del 4,90%.

Italia patria del design e Milano la sua capitale. Stando al report " design Economy 2024", il settore vale 3,14 miliardi e conta 63.485 occupati. Le imprese sono 17.312, con una particolare concentrazione in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. In un solo anno, tra il 2021 e il 2022, le ... Continua a leggere>>

Il Tesoro ha collocato cinque miliardi di euro complessivi di Btp short term e indicizzati all’inflazione dell’area euro. In dettaglio, il Mef ha collocato 2,5 miliardi del Btp short term a due anni Gennaio 2026 al rendimento del 3,42%, in rialzo di 11 punti base, a fronte di una domanda per 3,6 ... Continua a leggere>>

Il Tesoro ha colloca to oggi Bot per complessivi 6 miliardi di euro . In particolare è stata emessa la terza tranche del titolo con scadenza 12 luglio 2024 per 1,5 miliardi di euro a un rendimento del 3,737%. La terza tranche del titolo con scadenza agosto 2024 sempre per 1,5 miliardi al rendimento ... Continua a leggere>>

