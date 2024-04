pontassieve: patenti ritirate e denunce per guida sotto effetto di alcol e droga. Sequestrato un coltello - Dodici patenti ritirate, dieci persone denunciate per guida in stato di ebbrezza. O sotto l'effetto di droga. Sequestrato un coltello. E' accaduto nei giorni del ponte del 25 aprile, festa della Liber ...

Controlli, 12 patenti ritirate e 10 persone denunciate - L'esito dei controlli ha portato a 121 cittadini identificati e 12 patenti ritirate con 10 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti.

