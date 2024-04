LIVE MotoGP - Test Jerez 2024 in DIRETTA | Bagnaia il più veloce dopo 2 or - pochi giri per Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DELLA GARA DI IERI L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO SU12.11 Alex Marqeuz chiude un altro ottimo giro in 1:36.948 12.11 Rientra ai box. 12.10 Quinta posizione per Alex Marquez! Lo spagnolo transita sul traguardo in 1:36.900,aver acceso casco rosso nel primo e nel terzo settore. 12.09transita sul traguardo in 1:37.202. L’azzurro è al quarto giro con queste gomme è si sta migliorando girogiro. 12.08 Rimane costante il passo di Bastianini, che ora ha tagliato il traguardo in 1:45.141. 12.07 Torna ora in pista Jorge12.06 Il secondo giro lanciato diè di 1:37.507. 12.05 Bastianini sta effettuando uno stint costantemente intorno ...