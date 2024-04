Casini La riforma dei campionati è sempre sul tavolo

(Di lunedì 29 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ladeisul. Da circa vent’anni la Serie A halo stesso numero di partite, adesso sono aumentate quelle di Supercoppa, ma parliamo di una-due gare. Quelle che sono aumentate in maniera esponenziale sono le competizioni internazionali, sia di club sia di nazionale. Chiediamo alla Fifa una maggiore consultazione nella definizione dei calendari”. Così ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 Lorenzo, il presidente Lega Serie A, sulladel campionato. “La Supercoppa può tornare a gara unica a inizio stagione? E’ una decisione che hanno preso le squadre a larghissima maggioranza – ha proseguito– Quello a 4 è un format che la Spagna ha introdotto e che l’Italia ha ...

