Migliaia di euro vinti in provincia di latina durante l’ultima estrazione del Lotto

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Pioggia di vincite nel Lazio grazie al gioco del. A Roma22.500grazie al terno 4-10-24 sulla ruota Nazionale, mentre a Veroli, indi Frosinone, vinta la stessa cifra in seguito al terno 7-15-23 sulla ruota di Roma. Da segnalare anche una vincita da 9milaa Terracina, indi, e due da 5milasempre a Terracina e Fiumicino (RM). L’ultimo concorso delha distribuito 4,2 milioni di, per un totale di 421 milioni da inizio anno.

La stagione del Bologna non fa più notizia. Dopo l'1-3 rifilato alla Roma nell'ultimo turno di campionato, i felsinei hanno aumentato il gap sul 6° posto alimentando il sogno Champions League che cullano da inizio anno. Il Bologna è attualmente 4° in classifica con 17 vittorie stagionali (1 in ...

Gratta e vinci perdenti, l'uomo che li ha conservati tutti: «Ne ho per 407mila euro, i miei soldi trasformati in carta straccia» - Arrivato a 70 anni ha deciso di fare i conti con la sua vita e per farlo Mario (nome di fantasia) ha scelto di consegnare il simbolo del suo fallimento racchiuso in nove scatoloni.

Lotto e 10eLotto: il Lazio sbanca nelle estrazioni del weekend. Vincite per quasi 80.000 euro - con un '3' da 7.650 euro. A Colfelice, in provincia di Frosinone, vinti 7.500 euro grazie ad un '6'. Infine, a Terracina e Fiumicino sono state realizzate due vincite da 5.000 euro ciascuna. ac/AGIMEG

Top videogiochi in sconto alla Gaming Week di Amazon - Ecco una raccolta con i migliori videogiochi in forte sconto oggi su Amazon, grazie all'evento Gaming Week che ha appena preso il via.

