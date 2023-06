Principe Harry | i dubbi sulla paternità che lo tormentano

Leggi su velvetmag

(Di sabato 10 giugno 2023) C’era molta attesa intorno alle dichiarazioni che ilavrebbe fatto al banco dei testimoni. E come sempre il duca di Sussex non ha deluso le aspettative intervenendo nel processo per hacking telefonico contro i giornali del Mirror Group. Il secondogenito di re Carlo e dellassa Diana ha rilasciato alcuni spaccati molto intimi della sua vita nella prima mattinata trascorsa all’Alta Corte. Uno di questi riguardava anche i suoidi Carlo. Il marito di Meghan Markle, infatti, ha rivelato che in passato ha temuto di poter “essere espulso dai reali“ a causa delle voci che il maggiore James Hewitt fosse il suo vero padre. Per decenni, infatti, i media britannici hanno fantasticato sul fatto che il vero padre del...