Temporali in arrivo - allerta meteo in Campania dalle 12 di mercoledì

(Di martedì 7 maggio 2024) A causa del previstodi fenomeni temporaleschi, è stato diramato un avviso diinvalido a partire12 di domani,8 maggio. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale, ha emanato un avviso diin, valido12 di domani,

Bologna, 6 maggio 2024 – Come aprile, anche maggio sembra essere un mese pazzerello. È iniziato col maltempo e dopo qualche giorno di sole e rialzo delle temperature, torna la pioggia in Emilia Romagna tra domani, martedì 7 maggio, e ...

Ancona, 6 maggio 2024 - Torna il maltempo nelle Marche : scatta l' Allerta gialla diramata dalla Protezione civile per i temporali . "Per il pomeriggio di martedì attesi fenomeni temporaleschi sparsi più probabili lungo la fascia collinare e costiera, ...

Nuova perturbazione sull'Umbria - Nuova perturbazione sull'Umbria - Il tempo è in peggioramento anche sull’Umbria per l’arrivo da nord-ovest di una nuova perturbazione nordatlantica. L’allerta gialla della Protezione Civile ci segnala anche la possibilità di fenomeni ...

Allerta rosso nel sud del Brasile, in arrivo nuovi temporali - allerta rosso nel sud del Brasile, in arrivo nuovi temporali - Dopo alcune ore di tregua dalla pioggia, scatta un nuovo allerta rossa nel Rio Grande do Sul, lo Stato del Brasile meridionale dove il maltempo finora ha provocato 85 morti e 134 dispersi. (ANSA) ...

Allerta meteo della Protezione civile: piogge e temporali in arrivo su Napoli e Campania - allerta meteo della Protezione civile: piogge e temporali in arrivo su Napoli e Campania - L'avviso di colore "giallo" valido su tutto il territorio regionale da mercoledì 8 maggio per le 24 ore successive ...