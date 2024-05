Bucine Taranghelli | rette dei nidi troppo elevate per le famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Arezzo, 07 maggio 2024 – Il candidato a sindaco perEmiliano, con la lista civica “Sviluppo Comune”, interviene sulle politiche orientate alle giovani coppie e ai bambini della comunità, ovvero gli asili nido, definiti un servizio essenziale e indispensabile per rendere il territorio attrattivo nei confronti di giovani che intendono costituire una famiglia.ha sottolineato che, spesso, entrambi i genitori lavorano e quindi un servizio di asili nido all’altezza diventa doveroso per la qualità del servizio, l’idoneità delle strutture, ma anche per la durata giornaliera del servizio, che deve essere sufficiente a garantire ai genitori di gestire i propri impegni professionali e di lavoro. "Nel nostro Comune - ha detto- i servizi di asilo nido sono a, ...