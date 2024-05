Carlotta Ferlito - morta la mamma malata di SLA | Vivrò ogni giorno anche per te

(Di martedì 7 maggio 2024) Roberta Parasilti, ladi, è. L’ex ginnasta lo ha annunciato in un post su Instagram dove su Perizona.it

Morta la madre dell'ex ginnasta Carlotta Ferlito, era malata di SLA: "Lasci un vuoto inesprimibile" - Morta la madre dell'ex ginnasta carlotta ferlito, era malata di SLA: "Lasci un vuoto inesprimibile" - È morta a 58 anni Roberta Parasiliti, la madre dell'ex ginnasta carlotta ferlito. È stata proprio lei a dare la notizia con un messaggio sui social.

