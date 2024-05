Scandalo plusvalenze all’As Roma - l’ex presidente Pallotta e la vecchia gestione del club rischiano di finire sotto processo

(Di martedì 7 maggio 2024) Sembrava finita in un cassetto e invece l’inchiesta sul presuntoa carico dell’Astorna alla ribalta della cronaca. Nel mirino dei magistrati c’è ladel, facente riferimento al manager statunitense James, che ora rischia dinella Capitale in relazione ad una serie disospette. Secondo quanto si è appreso la conclusione delle indagini, che è stata formalizzata ai difensori nelle ultime ore, non chiama in causa l’attuale assetto proprietario della squadra, con al vertice Dan e Ryan Friedkin, che sono risultati del tutto estranei ai fatti e per questo è stata chiesta l’archiviazione delle rispettive posizioni. Gli ...

