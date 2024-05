Rinviato il decollo della navicella Starliner di Boeing

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Il lanciocapsula, progettata daper trasportare gli astronautiNASA verso la Stazione Spaziale Internazionale, è stato posticipato a causa di un'interruzione tecnica identificata poco prima dell'orario programmato per il. Un difetto tecnico è stato rilevato in una valvola del razzo Atlas V, destinato a propellere lanello spazio, come comunicato dalla United Launch Alliance, l'azienda responsabile del lanciatore. A seguito del problema un nuovo tentativo di lancio del taxi spazialeè stato posticipato a non prima del 10 maggio. Durante una conferenza stampa, i responsabilimissioneNASA e del costruttore del razzo ...