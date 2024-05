Challengers spiegato da una sessuologa

(Di martedì 7 maggio 2024) Nelle sale è uscito da poco, il nuovo – e super atteso – film di Luca Guadagnino con protagonisti Zendaya (Tashi), Josh O’ Connor (Patrick) e Mike Faist (Art). All’interno di una cornice fatta di tennis, competizione, sudore, passione, corpi, campi e muscoli tesi, Guadagnino racconta più storie d’amore che si intrecciano e sfilacciano sotto la maschera di un triangolo amicale e amoroso. La sessualità è ancora una delle protagoniste indiscusse, filo rosso delle opere del regista, declinata in modi e tempi diversi, servita con sfumature variopinte. Ma questa volta, la passione per l’amore, per l’Altro, lascia il posto alla venerazione della vittoria. Fare sesso senza sesso Josh O’Connor – © Warner Bros.Contrariamente alle molte e diffuse aspettative, indi sessualità – nel senso grezzo, pratico, reale, esplicito del termine – non ...

