Toti -Nordio | Perplesso su tempi misura

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 7 maggio 2024) 16.00 "Ho esercitato 40 anni da pubblico ministero e raramente ho chiesto provvedimenti di tutela cautelare dopo anni d'indagini".Così il ministro della Giustiziasull'inchiesta genovese che coinvolge il governatore, per il quale sono scattati i domiciliari. "Perplessità" suidellacautelare "non per l'imminenza delle elezioni,ma rispetto al tempo in cui è stato commesso il reato.Dopo tanti anni è difficile sussista pericolo di fuga e d'inquinamento delle prove". Fiducia in magistratura e presunzione d'innocenza.