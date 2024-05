(Di martedì 7 maggio 2024) Addio pallore invernale e benvenuto effetto bonne mine: la primavera è da sempre la stagione dei blush che anticipano i bronzer d’estate. Sarà per questo che, complici lanci tanto attesi come i Babbol Blush di ClioMakeUp e i Powder Blush Stick di Kylie Jenner, iprimavera 2024 sono sempre piùonline. Su Tik Tok, per esempio, spopolano due: Boyfriend Blush e Sunset Blush. La prima è addirittura ispirata al naturale rossore sulle guance deieddi Inghilterra. La seconda invece, come suggerisce il suo stesso nome, riprende i colori dei tramonti californiani. Boyfriend Blush: cos’è, come si realizza A lanciare la tecnica del Boyfriend Blush ...

E se il nuovo trend beauty di TikTok chiamasse in causa i principi William e Harry ? È quanto accaduto con il boyfriend blush : come si realizza? TikTok lancia continuamente spunti beauty e questa volta strizza l’occhio alla monarchia britannica, ...

I principi William e Harry ispirano una delle tecniche più virali per stendere il fard - I principi William e Harry ispirano una delle tecniche più virali per stendere il fard - Il Boyfriend blush è perfetto per i volti a diamante, il Sunset blush per quelli tondi. Come si realizzano le due tecniche del momento ...

Crema o polvere Come scegliere il blush in base alla texture - Crema o polvere Come scegliere il blush in base alla texture - Come scegliere il fard È una domanda comune. Ma non bisogna pensare solo al colore e al finish. Conta, infatti, anche la texture. I consigli ...

Boyfriend blush: perché il trend più virale di Tik Tok ha un legame con William e Harry - Boyfriend blush: perché il trend più virale di Tik Tok ha un legame con William e Harry - Ricordate il look dei fratelli Windsor da giovani, sempre con le guance rosate come se avessero appena finito di fare sport Strano ma vero, i due principi sono l'ultima ispirazione delle appassionate ...