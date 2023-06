Mosche | me ne sono liberata facilmente con il metodo della pallina di cotone

Leggi su donnaup

(Di sabato 10 giugno 2023) Lein estateun vero tormento! Le finestre spalancate per far circolare il più possibile l’aria e portare un rivolo di vento nella canicola rappresentano per loro un invito a dimorare con noi! Ma non sanno di essere ospiti indesiderati. Anche se la nostra casa è lustra, non ciavanzi di cibo, polvere o incrostazioni di sorta, questi insetti, sempre alla ricerca di nuovi spazi, si accomodano o ronzano intorno, fastidiosamente e disturbando la nostra quiete. Ovviamente sarebbe opportuno non intossicare l’ambiente con insetticidi chimici. Per quanto efficaci, contengono sostanze nocive per la salute nostra e del pianete e rendono irrespirabile le stanze in cui soggiorniamo. Evitiamoli il più possibile. Ricorriamo piuttosto ai rimedi naturali. A questo proposito esiste un trucchetto davvero geniale, a costo zero o quasi, ...