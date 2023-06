Manchester City-Inter | pagelle | Inzaghi grazie | 9 Lukaku | perché? 5

Leggi su inter-news

(Di sabato 10 giugno 2023) L’perde con il risultato di 1-0 la finale di Champions League contro il(vedi report). Romelusbaglia l’impensabile 5, Marcelo Brozovic è l’anima dei nerazzurri 6.5. ANDRÈ ONANA 6 – Con i piedi sbaglia poche volte, è un uomo in più ed è estremamente utile per la fase di possesso. Su Haaland copre il primo palo e para come deve.– DIFESA MATTEO DARMIAN 6.5 – Pulito, sicuro di sé, veloce nell’anticipo e mai in sofferenza contro Haaland o Grealish dalla sua parte. – dall’84’ DANILO D’AMBROSIO S.V. FRANCESCO ACERBI 6.5 – Semplicemente perfetto contro Haaland. Sa di essere più lento e cerca solo l’anticipo, vincendo il duello sempre nel primo tempo. Nel secondo non è lui a cadere, non molla mai ...