I Migliori anni 2024 - quarta puntata con Midge Ur - Zarril -o, Salemme

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 27 aprile 2024) Ecco gli ospiti delladella nuova edizione de I, in onda stasera su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti Un viaggio indietro nel tempo lungo 60, per riscoprire la musica, le trasmissioni televisive, gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca che più hanno interessato il nostro passato. Sabato 27 aprile alle 21.25 su Rai 1, va in onda il quarto appuntamento con I, il varietà condotto da Carlo Conti, tutto nel segno dei ricordi e delle emozioni, per far rivivere al pubblico le magiche atmosfere del passato, che meritano di essere vissute anche dalle generazioni più giovani. I cantanti ospiti nel programma daranno vita a un suggestivo viaggio a ritroso nella storia della musica, eseguendo i brani più celebri dei decenni ...