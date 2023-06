Manchester City-Inter | le statistiche | Inzaghi se la gioca alla pari Doppio dei tiri!

(Di sabato 10 giugno 2023) L’chiude la sua ottima stagione con la finale di UEFA Champions League persa 1-0 contro la squadra migliore al mondo,tadel. Anzi, nei tiri totali il dominio è anche netto.– L’perde di misura 1-0 contro ilall’Ataturk Olympic Stadium in Turchia. Una partita per larghi trattitadella squadra più forte al mondo che con un episodio ha deciso la partita con il gol di Rodri. Come evidente nelle, la differenza nel possesso pè minima. Mentre il conto dei tiri totali ...

E anche questa volta, è stata una squadra inglese a battere una milanese: il Manchester City ha superato l'Inter per 1 a 0. La partita all'Ataturk Stadium ci ha messo 68 minuti per sbloccarsi. Nella ...La finale raccontata in foto IL MANCHESTER CITY VINCE LA CHAMPIONS: 1 - 0 ALL'INTER L'arrivo dell'Inter allo stadio E quello del Manchester City La Coppa dalle grande orecchie è andata al Manchester City - Reuters . La finale di Champions che non ti aspetti contro il risultato che tutto il mondo si aspettava: l'Inter c'ha provato, il Manchester City ha vinto (1 - 0). Mamma li turchi ...

A Istanbul la corazzata inglese di Pep Guardiola conquista la prima Coppa dei campioni della sua storia: al 68’ decide il gol di Rodri. I nerazzurri di Inzaghi generosi e anche un po’ sfortunati ...Dopo la sconfitta dell’Inter in finale di Champions contro il Manchester City, la Juventus ha pubblicato un post di complimenti per la ...