De Rossi verso Napoli-Roma | Sono ancora i più forti - il messaggio a sorpresa

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dopo aver recuperato i 20 minuti persi di Udinese-, il tecnico Daniele Deha lanciato la propria sfida al: le parole. Aumenta a dismisura il morale delladopo la pesante sconfitta patita contro il Bologna la scorsa giornata. I giallodi Deinfatti scesi quest’oggi in campo per recuperare i 20 minuti contro l’Udinese persi a causa del malore di N’Dicka. Una sfida a tratti surreale, priva di mordente ma infiammata dalla rete di Cristante al minuto numero 95, in grado di rispedire nuovamente in orbita i capitolini in vista del big match di domenica contro il. Nel post partita, proprio sull’incontro con gli azzurri, ecco intervenire Daniele De, spalleggiato da uno dei propri calciatori più ...

Daniele De Rossi in Roma-Milan di Europa League ha reagito in modo veemente ad una richiesta di Llorente in panchina.Continua a leggere Continua a leggere>>

Torino , il centro sportivo Robaldo prende forma, questo lo stato dei lavori verso la possibile inaugurazione del 4 maggio 2024 «Ho un sogno…è un obiettivo difficile, ma non impossibile». Così il patron del Torino Urbano Cairo, il 15 dicembre 2023, cerchiava in rosso una casella ben precisa del ... Continua a leggere>>

Udinese-Roma, la squadra di De rossi applaude il pubblico del Bluenergy Stadium: ecco perché - La sfida tra Udinese-Roma oltre a permettere alla squadra di Daniele De rossi di allungare sulle dirette rivali per un posto in Champions League, si dimostra anche.

Continua a leggere>>

De rossi: Vittoria importante per classifica e morale, abbiamo una squadra di uomini meravigliosi - De rossi: Vittoria importante per classifica e morale, abbiamo una squadra di uomini meravigliosi - A.S. Roma - La Roma ha vinto 2-1 contro l' Udinese nella conclusione del recupero della gara sospesa ...

Continua a leggere>>

De rossi attacca: “Meno riposo verso la coppa, noi gli unici non tutelati” - 'Tre punti importantissimi ma la nostra frustrazione veniva da altro. Abbiamo partite difficile e ci sentivano in dovere e in diritto di chiedere un aiuto per la partita con il Leverkusen e ci è stato ...

Continua a leggere>>