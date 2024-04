Biasin | Acerbi doveroso che dia il meglio! Perché scandalizzarsi?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 aprile 2024)autore del gol del momentaneo 1-0 al derby di Milano tra Milan e Inter, che ha poi sancito lo scudetto ai nerazzurri.si esprime così.? Su Radio Sportiva, Fabriziorisponde ad una domanda molto strana di un ascoltatore secondo cuinon avrebbe dovuto dare il massimo dopo il caso con Juan Jesus: «Cosa avrebbe dovuto fare? Buttare fuori il pallone! Può piacere o non piacere, ma è arrivata una sentenza.ci scandalizziamo segioca alle partite dopo la sentenza. Èanche da parte sua». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...