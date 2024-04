Barcellona-Olympiacos oggi in tv | programma - orario e diretta gara-2 playoff Eurolega 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il, l’e come vedere in, valida come-2 deidell’di. Testa a testa che ha regalato subito una grande sorpresa in-1, in cui ad imporsi sono stati gli uomini di coach Bartzokas, capaci di allungare in maniera decisa nel secondo quarto, contenendo poi la rimonta blaugrana nel secondo tempo, e in particolare nell’ultimo parziale, in cui gli spagnoli si sono avvicinati al completare la rimonta, senza però riuscirci. Ora, ilsi ritrova di fatto costretto almeno a vincere questa partita, per portarsi al cambio campo in parità. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì ...