Esce in terrazza per fumare - poi il volo dal quarto piano | morte terribile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 aprile 2024)inperuna sigaretta, poi ildal: impattoper la vittima morta sul colpo Una vera e propria tragedia quella che arriva direttamente dalla città di Conegliano (provincia di Treviso). Vittima un uomo di 68 anni, Renato Sagui morto in undaldella palazzina dove viveva in via Tirindelli. Si è trattata di una disattenzione fatale che gli è costata la vita. Unterrificante. Sotto shock la moglie che ha visto la scena e che ha immediatamente lanciato l’allarme. Il personale medico, arrivato dopo pochi minuti, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Per l’uomo non c’era ...