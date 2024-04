Salvini non indigna più - Meloni quasi rinnega

(Di venerdì 26 aprile 2024) A quattrocento metri dal corteo degli antifascisti, nella sede della Fondazione Istituto dei ciechi di Milano, Matteoha presentato il suo ultimo libro, Controvento, strenna elettorale sull’Italia «che non first appeared on il manifesto.

"Contento per la sua scelta". salvini annuncia la candidatura di Vannacci in Ue - Il leader della Lega ufficializza che il generale, pesantemente criticato per le sue tesi nel libro "Il mondo al contrario", verrà messo nella lista del Carroccio in tutte le circoscrizioni per potere ...

Continua a leggere>>

salvini e le promesse da marinaio - Ma davvero il Ministro salvini è tornato ancora una volta a Montecatini per rivogarci la storiella che ci porterà più agenti di polizia Lo aveva già detto (e ridetto) ai tempi in cui era agli Interni ...

Continua a leggere>>

Corteo 25 Aprile, attese 70mila persone. La politica si divide: Calenda ci sarà, salvini no. Renzi: “Nessun rischio fascismo, solo mediocrità” - Corteo del 25 aprile 2024 a Milano attese 70mila persone. La politica si divide tra chi sarà presente e chi no. Preoccupazione per la Brigata Ebraica.

Continua a leggere>>