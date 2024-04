Macron e la crisi dell’Ue - l’analista Usa | ha ragione Stretta tra Putin e Trump l’Europa può morire

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma 26 aprile 2024 – “Hanel dire checome soggetto politico autonomo può. Puòdi consunzione, di immobilità a fronte delle minacce esiziali che vengono dalla Russia, dalla Cina, potenzialmente da una presidenza, da chi vuole dividere gli europei e minare l’Unione. Per questo servono regole istituzionali diverse, perché per rispondere alle sfide in atto e a quelle che verranno a breve, occorre poter prendere delle decisioni e farlo rapidamente, e oggi troppo spessoè paralizzata dal conflitto tra i Paesi membri". Così il professor Eric Jones, politologo americano, direttore del Robert Schuman Centre for Advanced Studies all’European University Institute di Fiesole. Professor Jones, è solo ...