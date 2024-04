Cardi B si improvvisa psicologa | Non tuti nascono gay - ecco come molti lo diventano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 26 aprile 2024) Propriodi noi, ancheB in questi giorni ha guardato la serie inglese di Netflix, Baby Reindeer (in cui ha recitato anche Nava Mau) e dopo aver visto i primi cinque episodi ha maturato un’idea davvero bislacca. Secondo la rapper americanauomini nascerebbero gay e tanti altri lo diventerebbero dopo delle aggressioni da parte di altri maschi.B says not everyone is born gay, and that some men behomosexual only after sexual assault. pic.twitter.com/emWoNG9clV — Pop Tingz (@ThePopTingz) April 25, 2024B: “Non tutti gli uominigay, tanti lo”. “Ho visto questa serie che si chiama Baby Reindeer su Netflix e non sono riuscita a finirlo perché intorno al quarto o quinto episodio mi ...