Manchester City campione d’Europa | sconfitta l’Inter 1-0 Calcio | finale di Champions League | anche molti sostenitori pugliesi per i nerazzurri ad Istanbul

La squadra di Pep Guardiola conquista il trofeo più ambito dai club, superando la formazione di Inzaghi, sfortunata in un paio di occasioni.Il Manchester City ha vinto la Champions League 2023 battendo in finale l’Inter per 1-0. Allo stadio Ataturk di Istanbul decide un gol di Rodri ...