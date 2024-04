Minori - maltratta i familiari | arrestato 48enne

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il 24 aprile, a(SA), i Carabinieri della Stazione di Maiori e dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Amalfi hanno proceduto all’arresto di undel luogo per “resistenza a pubblico ufficiale” e “allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese” in quanto, secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria operante, nonostante il divieto a cui era già sottoposto, si sarebbe presentato in stato di ebbrezza alcolica presso l’abitazione di famiglia, aggredendo anche i Carabinieri intervenuti a richiesta dei suoi congiunti. Segui ZON.IT su Google News.

Solo in Italia le vittime sono state più di 50. Le ragazzine venivano minacciate perché mandassero all'uomo foto sessualmente esplicite Per oltre 3 anni ha contattato ragazzine minorenni su diversi social network e piattaforme di messaggistica per ottenere, tramite minacce e ricatti, immagini ... Continua a leggere>>

Spacca la faccia alla moglie, ma la vittima non lo denuncia - Ancora una storia di maltrattamenti in famiglia in provincia di Padova. E' successo lunedì 22 aprile a Maserà di Padova. Un egiziano di 40 anni è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare. La c ...

Continua a leggere>>

Il primo «Daspo» sull'intelligenza artificiale a un uomo che creava immagini pedopornografiche: non potrà usarla per almeno 5 anni - È la prima volta che viene presa una decisione di questo tipo. Nell'ultimo anno i«sex offender» che usano AI generativa per commettere reati nel Regno Unito sono stati almeno sei ...

Continua a leggere>>

Violenza e minacce. I carabinieri in prima linea per difendere donne e minori - Arresti in diverse parti del territorio per uomini che non hanno rispettato i divieti di avvicinamento alle rispettive vittime: le operazioni.

Continua a leggere>>