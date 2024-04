De Rossi ha avuto un’intuizione brillante prima di Udinese-Roma | mai visto un riscaldamento così

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'immediata vigilia del mini-match disputato dai gialloa Udine è stata caratterizzata da una scelta inconsueta: accantonare gli abituali esercizi per una partitella ad alta intensità. Lo ha fatto per un motivo strategico.

Udinese-Roma, De rossi: "E' una vittoria che ci dà una grande spinta" - L'allenatore della Roma commenta il successo a Udine: "Il gol era importante in una gara importantissima e che ci dà fiducia. I ragazzi stanno facendo un lavoro incredibile, hanno un cuore enorme". Su ...

Continua a leggere>>

Ale rossi e quelle due stagioni in bianconero: "La Juventus non regalerà nulla alla Vis" - L’ex talento biancorosso ha giocato in bianconero nelle giovanili: "Anni fantastici, loro hanno la mentalità vincente nel dna" ...

Continua a leggere>>