arriva la cartella sanitaria elettronica consultabile nell’Ue, ecco come funzionerà - In attesa dell'approvazione da parte del Consiglio europeo, sono stati definiti alcuni punti fondamentali della norma ...

Continua a leggere>>

Debiti Agenzia delle Entrate: 4 strumenti per chi non riesce a pagare le rate (ma devi considerarlo prima!) - Per chi ha debiti verso l’Agenzia Entrate e si trova in condizioni di “sovraindebitamento” sono messi a disposizioni diversi strumenti ...

Continua a leggere>>

Nico Cereghini: “Belle le strade francesi. E anche le multe!” - Viaggiando in Francia si respira efficienza: asfalti ben fatti e omogenei, segnaletiche chiare, aree di servizio impeccabili. E se superi i limiti di velocità, anche di soli 2 kmh, fioccano le contrav ...

Continua a leggere>>