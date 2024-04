Uroflussometria | cos’è - a cosa serve e preparazione all’esame

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quando il normale flusso della minzione è alterato, il medico può prescrivere al paziente di eseguire un’. Inconsiste questo tipo di indagine non invasiva, come si svolge e quali sono le cause che possono portare a una disfunzione del tratto urinario? Scoprilo di seguito.l’e aL’è un esame diagnostico assolutamente non invasivo e poco costoso, che permette al medico di valutare e analizzare in modo oggettivo il flusso urinario durante la minzione. In genere questo tipo di test viene prescritto nei casi in cui il paziente lamenti difficoltà durante lo svuotamento della vescica, alcune di queste possono essere: Problemi a svuotare completamente la vescica Mitto intermittente o di scarsa ...