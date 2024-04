Dalla vetrina vedono bimba che corre sola in strada - salvataggio lampo di due barbieri evita la tragedia

(Di venerdì 26 aprile 2024) I duestatunitensi sono stati premiati dal sindaco della cittadina del Connecticut per il loro gesto. “La mia reazione è stata istintiva, non mi sono fermato a guardare, è stato solo l'istinto di un papà” ha raccontato uno dei due autori del

Su TV8 continua l’appuntamento con MasterChef 12. Nella seconda puntata (in onda stasera alle 21.35) si completa la Masterclass. A decidere chi merita di diventare un concorrente ufficiale a tutti gli effetti sono i giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli . ... Continua a leggere>>

E’ durata più di un’ora la resistenza del Progresso sul campo della capolista Carpi. A rompere i piani del team di Castel Maggiore , e a decidere così la sfida solo di misura, ci ha pensato il subentrato Arrondini che, al 16’ della ripresa, ha spedito in rete un preciso assist di Forapani. ... Continua a leggere>>

Ortopedia a San Bonifacio, le prestazioni all’ospedale crescono del 15% - Numeri in crescita costante per l’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Girolamo Fracastoro di San Bonifacio, presidio ospedaliero dell'Azienda ULSS 9 Scaligera. Questa ...

Seimila turisti a bordo: Palermo accoglie un altro gigante del mare, ecco Costa Toscana - La nave è attraccata in porto ieri: durante la sosta i suoi ospiti internazionali hanno visitato la città e il suo territorio. Sarà a Palermo tutti i giovedì sino a fine anno, nell’ambito di un itiner ...

