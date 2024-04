Chiara Ferragni in crisi per colpa dei ricavi crollati dopo le inchieste | Ha bisogno di 6 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Bruttissime notizie in arrivo pere i suoi collaboratori, i quali avevano sperato fino all’ultimo che lo scandalo del cosiddetto ‘pandoro gate’ non producesse un danno economico uguale o superiore a quello di immagine già subito dalla influencer milanese. E, invece, ci pensa Il Messaggero a snocciolare la cifra esatta che laavrebbe perso: 6di. Cifra che la ex moglie di Fedez dovrà recuperare per sostenere la sua società Fenice srl.Leggi anche:, il tribunale civile accoglie il ricorso Codacons: “Pratica commerciale scorretta” Al momento, l’unica opzione possibile perper uscire da questo vicolo cieco è quella di aprirsi nuovi soci per avere la liquidità ...