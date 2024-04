Curti alle elezioni | Leonardo Ventriglia candidato con il sindaco uscente Raiano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 26 aprile 2024). È di nuovo tempo di presentazioni per la lista “Legalità e Trasparenza”, capeggiata daldiAntonio. È ufficiale la candidatura alla carica di consigliere comunale di. Avvocato, da sempre impegnato nel sociale e nell’associazionismo territoriale, in lui è innata la passione per la politica, manifestata già negli anni universitari. «Sarà – afferma– la mia seconda esperienza elettorale, dopo quella di cinque anni fa nella lista ‘1’, che di fatto non esiste più. Nei mesi scorsi, osservando gli scenari che si stavano delineando, avevo pensato di non candidarmi. Successivamente sono stato convinto dall’attività del, ...