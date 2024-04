Elezioni a Castel Volturno | Zannini boccia Luigi Petrella

Castel Volturno . La giunta comunale diretta dal sindaco Luigi Umberto Petrella, ha approva to un’importante delibera che punta a riqualificare il Parco Urbano di Pinetamare . Il progetto , curato dagli uffici diretti dal dirigente Francesco Pirozzi, prevede la concessione in gestione dell’area a ... Continua a leggere>>

L’amministratore delegato del Napoli, Andrea Chiavelli , era nella giornata di ieri a Castel Volturno , reso noto il motivo della sua visita . Una stagione da dimenticare quella vissuta dal Napoli, che non solo non è mai riuscito a difendere il titolo di campione d’Italia, ormai ceduto all’Inter, ma ... Continua a leggere>>

In casa Napoli è già partita la programmazione in vista della prossima stagione. Il Futuro di Meluso è in bilico, ed una presenza a Castel Volturno è un chiaro indizio sul suo Futuro. Aurelio De Laurentiis si è assunto le colpe per il pessimo rendimento del Napoli in questa stagione, con le sue ...

Continua a leggere>>