La Francia spederà milioni di euro per sotterrare la Co2

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ieri petrolio, domani CO2: laprevede di testare dall'inizio del 2025 "quattro o cinque progetti di stoccaggio della CO2" in via prioritaria nei vecchi giacimenti petroliferi del Paese o alla fine della loro vita, per aiutare l'industria a mantenere i suoi obiettivi di decarbonizzazione...