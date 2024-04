Percassi vende il 70% di Kiko a L Catterton a 1,4 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Milano, 26 aprile 2024 – Il fondo L, secondo quanto riportato dall’agenzia askanews riferendo fonti vicine al dossier, ha acquisito dalla famigliail 70% diMilano, per una valutazione pre Ifrs superiore a 1,4diincluso il debito. Ai fondatori resta una quota significativa del 30%. Dopo la chiusura dell'operazione Antoniomanterrà la carica di presidente della società e Simone Dominici continuerà a ricoprire l'incarico di amministratore delegato. L'obiettivo dell'accordo è accelerare la crescita del brand, aprendosi anche a nuove geografie, come gli Stati Uniti. "L, investitore leader a livello mondiale nel settore consumer, annuncia oggi la finalizzazione di un accordo per l'acquisizione di una quota di ...