I Ruffini investono nell' abbigliamento da ciclismo di Pas Normal

(Di venerdì 26 aprile 2024) La famigliapunta sull'tecnico dadi tendenza. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che Archive, società di investimento controllata da Ou(r) Group (famiglia) ha siglato una partnership strategica con PasStudios, marchio fondato a Copenhagen nel 2014 da Peter Lange e Karl-Oskar Olsen, specializzatotecnico per il. "PasStudios - spiega l'amministratore delegato di Archive Pietro- è un esempio di come una forte visione imprenditoriale abbia saputo guidare l'evoluzione di un marchio oltre i codici tradizionali del suo settore". "Siamo felici di supportare PasStudios nel suo cammino di sviluppo - ...