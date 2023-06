Davies | l’agente allo scoperto | «Due anni di contratto | ma il Real…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 giugno 2023)di Alphonsoescesul possibile futuro del suo assistito: ecco qual è la situazione Nedal Huoseh, agente di Alphonso, ha parlato in un’intervista concessa a Fabrizio Romano del possibile passaggio del suo assistito al Real Madrid. LE PAROLE – «Non voglio disprezzare il Bayern, ma il Real Madrid e le sue 14 Champions… È un grande club, sono sempre stato un tifoso di quella squadra. E sentire che sono interessati a un atleta che rappresento mi rende orgoglioso. Ci sono cinque grandi club al mondo e il Bayern è uno di questi, ma ilRinnovo? Abbiamo ancora duedicon il Bayern. Ci prendiamo del tempo per vedere come andranno le cose nelle prossime settimane e mesi. Non abbiamo ancora preso una ...