Roland Garros | i crampi fermano Alcaraz | Djokovic vola in finale

(Di venerdì 9 giugno 2023) La partita di tennis più attesa dell'anno (e forse da molti anni) finisce nella maniera che non ti aspetti: il 20enne Carlos viene colpito dai sopraggiunti dopo due ore e mezza di gioco contro il 36enne Novak quando il risultato era di 6-3 per il serbo, 7-5 per lo spagnolo e 1-1 con al servizio . La partita finisce praticamente in questo momento.

