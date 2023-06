(Di venerdì 9 giugno 2023) 9 giugno 2023. è un’occasione per ripercorrere e approfondire i linguaggi attraverso i qualicomunica con i suoi lettori ogni giorno. Dal lavoro sul campo degli autori alla trasformazione delle loro ricerche in pubblicazioni cartacee e digitali, dai contenuti veicolati sul web e sui social media alla scrittura di un podcast, dal reportage giornalistico fino alla produzione video: i professionisti della squadraracconteranno il processo che parta dalla raccolta di informazioni nel corso di un viaggio alla diffusione sui diversi media, fornendo ai partecipanti gli strumenti per applicare le nozioni apprese al proprio lavoro o semplicemente al proprio personale diario di viaggio “multimediale”. Partecipando alla potrai seguire questi workshop: – Diventare autore...

Questo libro, edito daItalia, offre spunti, consigli e informazioni per rendere piacevole ogni aspetto del tuo viaggio in famiglia. È un regalo perfetto ed è una lettura obbligata per ...A febbraio di quest'anno, Guide Routard (la '' francese di chi viaggia con zaino in spalla e in modo indipendente), ha indicato Rimini e il Fellini Museum, 'superbo omaggio al Maestro', ...Vale citare a questo proposito il riconoscimento dell'Umbria, da parte della prestigiosa guida, come unica destinazione italiana Best in Travel 2023, oltre all'adozione del "brand ...

Diventare autore Lonely Planet Adnkronos

(Adnkronos) - 9 giugno 2023. Lonely Planet Academy è un’occasione per ripercorrere e approfondire i linguaggi attraverso i quali Lonely Planet comunica con i suoi lettori ogni giorno. Dal lavoro sul c ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...