Car sharing | nuovi Enjoy Point nelle stazioni Enilive

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 26 aprile 2024) MILANO –, il servizio di cardi, si estende a diverse città del Lazio e arriva anche in Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna. È ora possibile noleggiare le auto innegliattivi in alcunedi servizioa Civitavecchia e Frascati (Roma), Cassino (Frosinone), Perugia, Foligno (Perugia), L’Aquila, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La plastica in acque rischia di arrivare sulle nostre tavole Unione Europea: nuova sollecitazione per l’Italia riguardo lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Inquinamento: potremmo vivere due anni in più se la qualità dell’aria migliorasse Salvare la foresta pluviale con i ...