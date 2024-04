(Di venerdì 26 aprile 2024) Sembra esserenel nulla. Dal 1° aprile,Galiceanu, giovane di 29residente a Palazzo del Pero, è misteriosamente. La sua sparizione ha gettato nella disperazione la famiglia, che ha lanciato un appello commovente durante la trasmissione televisiva di Rai Tre, "Chi l’ha visto?"., è originarioRomania, ma vive da sempre con i suoi cari a Palazzo del Pero. Laha rivolto un appello disperato, implorando chiunque abbia informazioni sulla sorte del figlio di farsi avanti.è stato visto per l’ultima volta allontanarsi da Città di Castello a bordosua auto, una Ford Fiesta blu scuro con targa DP523EE. Da allora, non c’è stato alcun segno di vita da parte sua. La famiglia è ...

Del piccolo Arian, un Bimbo tedesco di 6 anni , non si hanno notizie da lunedì 22 aprile. Il bambino, affetto da autismo, stava giocando nel giardino della sua casa nella cittadina di Elm, quando i suoi genitori l' hanno perso di vista per pochi minuti ed è sparito. "Arian riesce a malapena a ... Continua a leggere>>

scomparso a 29 anni: "Stefan torna a casa". L’appello della madre da un mese senza notizie - Sembra essere scomparso nel nulla. Dal 1° aprile, Stefan Galiceanu, giovane di 29 anni residente a Palazzo del Pero, è misteriosamente scomparso. La sua sparizione ha gettato nella disperazione la fam ...

Continua a leggere>>

Fausto Puglisi: "Rendo le donne (e le star) libere di essere sexy" - Hollywood, le supermodelle, gli show incredibili. Il direttore creativo del brand Roberto Cavalli, parla del fondatore del marchio, scomparso due settimane ...

Continua a leggere>>

Dardo scomparso da una settimana [FOTO]: la città si mobilita per il cane di Minardi, il meccanico morto in un incidente - Dopo quella tragedia, di Dardo si è subito preso cura il canile Melampo, ma sua figlia Erica si è adoperata per adottarlo appena ha potuto. Era con lei da pochi mesi, ma ora è scappato dalla sua casa ...

Continua a leggere>>