Rottura tubo e fuga di gas Tanta paura e traffico in tilt sulla ex strada provinciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Momenti diine deviato su percorsi alternativi, superlavoro per la polizia municipale. E’ il ‘film’ dei disagi provocati nella mattinata di ieriexda Poggibonsi a San Gimignano da unadi gas dovuta alladi una tubazione durante alcuni lavori. Mancavano pochi minuti alle 9, e gli operai di una ditta sono all’operanelle immediate vicinanze del bivio per Pietrafitta. All’improvviso la trivella fa saltare undel gas, causando una perdita importante. Gli operai danno immediatamente l’allarme, e poco dopo arriva sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia. I pompieri chiedono subito l’intervento dei tecnici di ...