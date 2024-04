Buon compleanno Mario Calvo Platero - Samantha Cristoforett - Giacomo Poretti…

La puntata del 15 aprile di Uomini e Donne è cominciata con Ida Platano al centro dell’attenzione. I due corteggiatori hanno deciso di farle delle sorprese per dimostrarle il loro interesse e per invitarla a non lasciare il programma. Successivamente, poi, si è parlato anche di altro. Ecco cosa ... Continua a leggere>>

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida ha organizzato una sorpresa per il compleanno di Pierpaolo e Tina Cipollari non ha mancato di far notare a Mario Cusitore che non è per lui.

Continua a leggere>>